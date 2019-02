Egelsbach (ots) -



- Der Hautpflege-Spezialist Bi-Oil erweitert erstmals die Produktfamilie und launcht Gel für trockene Haut - Die nächste Generation in der Pflege für trockene Haut auf Öl-Basis - Angenehm leichte Gel-Textur, die schnell einzieht und nicht auf der Haut klebt - Verfügbar ab dem 1. März in Drogerien, Lebensmitteleinzelhandel und Apotheken



So wie wir, hat auch trockene Haut viele Gesichter: Sie kann gereizt, sensibel oder müde sein. Dann spannt sie, juckt, ist gerötet oder bildet Schüppchen. Wenn die Feuchtigkeitsbarriere der Haut nicht mehr richtig funktioniert, wird zu viel Wasser nach außen gegeben und die Haut trocknet aus: Häufiges, heißes Duschen oder Baden, alkalische Wasch- und Badeprodukte, Stress, Kälte und Heizungsluft entziehen der Haut Feuchtigkeit. Ihre Funktion als Schutzbarriere gegen Krankheitsserreger, UV-Strahlen und andere Umwelteinflüsse kann sie dann nicht mehr erfüllen. Damit sich trockene Haut wieder "wohlfühlt" und ihre wichtige Funktion reibungslos ausführen kann, benötigt sie viel und - vor allem - die richtige Pflege.



Bi-Oil launcht die nächste Generation in der Pflege für trockene Haut Fast ein Drittel der Deutschen leidet unter trockener Haut (1). Der Hautpflegespezialist Bi-Oil hat sich diesem Problem angenommen und ein Produkt speziell für besonders pflegebedürftige Haut entwickelt. Das neue Mitglied der Bi-Oil Familie ist das Gel für trockene Haut (100 ml; 11,95 Euro UVP). Die leichte Gel-Textur besteht zum überwiegenden Teil aus pflegenden Ölen und enthält nur 3 Prozent Wasser. Die Kombination mit den zusätzlichen rückfettenden, feuchtigkeitsbindenen und pflegenden Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel Shea Butter, Urea und Glycerin, machen die besondere Gel-zu-Öl Formulierung (ein sogenanntes Oleo-Gel) zu einem reichhaltigen und nachhaltig feuchtigkeitsspendenen Produkt (2)! Dabei zieht es schnell ein und bildet einen langanhaltenden Schutzfilm, um erneuten Feuchtigkeitsverlust zu vermeiden und den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt trockener Haut wieder aufzufüllen. Zudem wird die natürliche Hautschutzbarriere unterstützt.



Hautpflege-Klassiker: Öl



Bi-Oil hat die positive Wirkung von Ölen bereits mit der Etablierung seines Hautpflege-Öls erkannt und nun einen neuen Problemlöser speziell für trockene Haut entwickelt. Das Geheimnis steckt in der starken Formulierung. Viele Cremes und Lotionen gegen trockene Haut bestehen bis zu 70 Prozent aus Wasser. Das allerdings verdunstet nach dem Auftragen an der Hautoberfläche und bietet dadurch keinen nachhaltigen Pflegeeffekt. Bi-Oil hat nun einen Weg gefunden, das Wasser durch Öl zu ersetzen und so eine spezielle Formel gegen trockene Haut entwickelt. Neben dem bewährten Bi-Oil Hautpflegeöl mit seinen pflanzlichen Ölen wie Lavendel, Rosmarin und Römische Kamille, enthält das Gel für trockene Haut pflegende Shea Butter und feuchtigkeitsbindende Wirkstoffe wie Urea und Glycerin. In einer von Bi-Oil durchgeführten Anwenderstudie bestätigten 92 Prozent der Teilnehmer ein Gefühl der sofortigen Feuchtigkeitsversorgung der Haut. 86 Prozent stellten eine anhaltende Verbesserung ihres Hautbilds nach zwei Wochen fest und 62 Prozent bestätigen sogar, dass Bi-Oil Gel für trockene Haut besser als jedes andere Produkt ist, dass sie bislang für trockene Haut verwendet haben.(3)



Trotz Reichhaltigkeit angenehm leicht



Das Gel für trockene Haut bietet durch seine angenehme, leichte Gel-Textur eine Pflege, die schnell einzieht und nicht auf der Haut klebt - ideal also für den Alltag, in dem es oft schnell gehen muss. Das Gel kann am ganzen Körper, den Händen, Füßen und im Gesicht angewendet werden. Dabei gilt genau wie bei Öl: "Weniger ist mehr" - eine kleine Menge Gel reicht schon aus, um die trockenen Körperstellen zu pflegen.



Hautpflegespezialist Bi-Oil bei Narben und Dehnungsstreifen Bi-Oil ist nicht nur der Spezialist für trockene Haut, sondern hat sich bereits in der Pflege von Narben und Dehnungsstreifen als das Nr. 1 Produkt etabliert (4). Der Klassiker, das Bi-Oil Hautpflege-Öl mit dem speziellen Trägerstoff PurCellin Oil[TM], ist auch weiterhin im Einsatz, wenn es darum geht, zu helfen, das Erscheinungsbild von kleinen Hautmakeln und Unebenheiten zu verbessern.



Das neue Bi-Oil Gel für trockene Haut ist in den Größen 100 ml und 200 ml in Drogeriemärkten, Apotheken und im gut sortieren LEH erhältlich. Die Größe 50 ml ist ganzjährig nur in Apotheken erhältlich.



Hintergrund Union Swiss/delta pronatura



Das Kosmetik-Unternehmen Union Swiss aus Kapstadt begann Anfang 2000 mit der weltweiten Vermarktung von Bi-Oil. Heute benutzen bereits Millionen von Frauen in über 130 Ländern das reichhaltige Öl für ihre Schönheitspflege. Im Mai 2011 wurde Bi-Oil durch das mittelständische Markenartikel-Unternehmen delta pronatura auch auf dem deut-schen und österreichischen Markt eingeführt. Das Unternehmen beschäftigt in vierter Generation weltweit circa 350 Mitarbeiter mit Hauptsitz in Egelsbach nahe Frankfurt am Main. Mit der Übernahme der exklusiven Vertriebslizenz für Bi-Oil ist es gelungen, ein zusätzliches Standbein neben den bereits heute erfolgreichen Marken Dr. Beckmann, Bull-rich und Blistex aufzubauen.



