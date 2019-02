Berlin / Wiesbaden (ots) - Die Deutsche Leichtathletik Marketing GmbH (DLM) ist neues Mitglied der Vereinigung Sportsponsoring-Anbieter (VSA). Mit einstimmigem Beschluss aller Mitglieder hat die VSA die Sport-Marketingagentur des deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) zum 1. Januar 2019 in ihre Reihen aufgenommen. Die DLM ist damit bereits das 13. Mitglied der VSA.



Um Sportsponsoring in seinem dynamischen Marktumfeld zukunftsfähig mitzugestalten und die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verbessern, bündeln die Rechteanbieter in der VSA ihre Kompetenzen.



"Wir begrüßen die DLM ganz herzlich im Netzwerk der VSA. Mit dem Beitritt gewinnt die VSA ein wertvolles Mitglied und schafft noch mehr Vielfalt innerhalb der Interessenvertretung. Leichtathletik hat in Deutschland einen großen Stellenwert - sowohl im Breiten- als auch im Spitzensport. Wir freuen uns auf die neuen Impulse, die sich durch unsere gemeinsame Arbeit entwickeln werden", erklärt Andreas Jung, Präsident der VSA.



"Es freut uns, ab sofort Mitglied der VSA zu sein. Sportsponsoring bietet Unternehmen eine attraktive Kommunikationsplattform sowie emotionale Geschichten, und dient gleichzeitig als Finanzierungsgrundlage des deutschen Sportsystems. Als global agierende Sport-Marketing Agentur und exklusiver Vermarkter des DLV werden wir die Interessen der VSA aktiv mit vertreten und Akzente setzen.", sagt Frank Lebert, CEO der Deutsche Leichtathletik Marketing.



Über VSA



Die Vereinigung Sportsponsoring-Anbieter e.V. (VSA) ist die Interessenvertretung der Sportrechteinhaber in Deutschland. Der Schulterschluss von Breiten- bis Profisport über Verbände, Profiligen und Vermarktungsagenturen in der VSA bündelt Kompetenzen des organisierten Sports, um das Sportsponsoring als notwendige Finanzierungsgrundlage unseres Sportsystems abzusichern und so auch der wachsenden Bedeutung des Sports in unserer Gesellschaft gerecht zu werden. Die VSA setzt sich für die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen des Sportsponsorings und eine zukunftsfähige Gestaltung dieses partnerschaftlichen Förder- und Kommunikationsinstruments ein.



Über DLM



Die Deutsche Leichtathletik Marketing GmbH (DLM) ist eine umfassend operierende Sportmarketing-Agentur und die exklusive Vermarktungsagentur des weltweit größten Leichtathletik-Verbandes DLV. Die DLM hält die weltweiten Medien- und Werberechte des DLV, gestaltet maßgeblich die Marke DLV und akquiriert und betreut die DLV-Sponsoren. Zu den eigenen Geschäftsfeldern der DLM gehört das führende Lauf-Portal laufen.de sowie das Printmagazin LÄUFT!. Durch die Beteiligung an der Deutschland Läuft GmbH, Top-Events wie dem internationalen Länderkampf Berlin fliegt! und der Beteiligung an der G5 Athletics entwickelt die DLM innovative Produkte.



