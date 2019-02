Bochum (ots) -



Heute startet der "Club der roten Bänder - Wie alles begann" in allen UCI und UCI Luxe Kinos in Deutschland. Der Kinofilm zeigt die Vorgeschichte zur beliebten TV-Serie um die Freunde Leo, Jonas, Emma, Alex, Toni und Hugo. Sie alle verbindet die Erfahrung, als junge Menschen aus ihrem Alltag gerissen zu werden und sich mit einer lebensbedrohlichen Krankheit auseinandersetzen zu müssen. Der Film erzählt auf nachdenkliche und humorvolle Art und Weise, was es bedeutet, als junger Mensch an Krebs zu erkranken und zeigt, wie Liebe und Freundschaft neuen Lebensmut stiften.



UCI spendet 10 Cent je Kinoticket an die Deutsche Krebshilfe. Jens Heinze, Geschäftsführer UCI: "Kino hat die Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen. Filme haben die Kraft, neue Perspektiven zu eröffnen. Wir hoffen, dass sich viele Menschen diesen Film anschauen und möchten in Form einer Spende unseren Beitrag dazu leisten, Menschen mit einer Krebserkrankung zu unterstützen."



"Der Film "Club der roten Bänder" zeigt eindrucksvoll, dass Krebs viele Gesichter hat", erklärt Christiana Tschoepe, Leiterin der Abteilung Kommunikation der Deutschen Krebshilfe. "Jedes Jahr erkranken alleine in Deutschland rund 500.000 Menschen, davon 2.000 Kinder und Jugendliche, neu an Krebs - Tendenz steigend. Trotz zunehmender Heilungsraten und zahlreicher Erfolge in der Vergangenheit stehen wir daher in der Krebsbekämpfung weiterhin vor großen Herausforderungen." Die Deutsche Krebshilfe verfügt über keine öffentlichen Mittel, sondern verwirklicht ihre zahlreichen bundesweiten Aktivitäten auf allen Gebieten der Krebsbekämpfung ausschließlich dank der Spendenbereitschaft der Bevölkerung. "Nur so und mit Spendeninitiativen wie der von UCI können wir Krebspatienten und ihren Familien helfen, die Versorgung der Betroffenen verbessern und die Krebsforschung voranbringen", so Tschoepe weiter. "UCI macht sich mit dieser tollen Aktion stark im Kampf gegen den Krebs - und für dieses großartige Engagement bedanken wir uns von Herzen."



"Club der roten Bänder - Wie alles begann" - der Film



Das Leben von Leo, Jonas, Emma, Alex, Hugo und Toni scheint nicht anders zu sein als das von anderen Teenagern. Leo ist glücklich und liebt es, Fußball mit seinen Freunden zu spielen. Seine restliche Zeit verbringt er mit seinen Eltern und seiner Schwester. Jonas wäre froh, wenn ihm sein Bruder nicht das Leben zur Hölle machen würde. Emma versucht alles, um es ihren Eltern recht zu machen, und Alex hat Ärger mit seiner Lehrerin. Toni sagt immer unverblümt, was er denkt, und sucht Hilfe bei seinem Opa. Und Hugo nimmt für einen Sprung vom Zehnmeterturm seinen ganzen Mut zusammen. Doch dann wird Leo schlagartig aus seinem Alltag gerissen und muss ins Krankenhaus. Alles ist plötzlich anders, Untersuchungen und Diagnosen bestimmen sein Leben, und sein Bettnachbar macht ihm zusätzlich das Leben schwer. Als er Emma entdeckt, traut er sich zunächst nicht, sie anzusprechen. Dass der Weg von Jonas, Alex und Toni auch irgendwann im Albertus-Klinikum enden wird, wo Hugo schon eine ganze Weile im Koma liegt, und dass sie eines Tages der "Club der roten Bänder" sein werden, ahnt Leo, der zukünftige Anführer, zu diesem Zeitpunkt ebenso wenig wie Jonas, Alex, Hugo, Toni und Emma.



Über UCI



Mit dem ersten Multiplex-Kino in Deutschland überhaupt brachte UCI 1990 das Konzept von riesigen Leinwänden, modernem Sitzkomfort und großer Filmauswahl als Pionier erstmals nach Deutschland - und gleichzeitig erstmals auf das europäische Festland. Die Idee, das Kinoerlebnis immer weiter zu verbessern, bestimmt das Selbstverständnis als Pionier im Kinobereich. Zahlreiche Innovationen haben stetig neue Standards für die Kinobranche gesetzt. Bereits 1997 verkaufte UCI das erste Kinoticket online, seit 2010 können Gäste ihre Lieblingsplätze platzgenau auch mobil über die UCI App oder Mobile Website buchen. UCI bietet voll digitalisierte Kinos, 3D-Leinwände, hochmoderne Sitzkonzepte und ein großes Filmangebot, das durch zahlreiche Konzerte, Opern und mehr vervollständigt wird. 2012 wurde das Premiumkonzept iSense eingeführt. Seit März 2014 ist es in allen Kinos möglich mit einem "Mobile Ticket" auf dem Smartphone direkt zum Einlass zu gehen. Seit Dezember 2015 bietet UCI seinen Gästen mit der UCI Unlimited Card eine monatlich zahlbare Kinoflatrate. Im Mai 2018 eröffnete UCI seinen ersten IMAX Kinosaal. Im Juli 2018 sein erstes UCI Luxe Kino in Nordhorn. Bereits seit Dezember 2016 gehört UCI als Teil der Odeon Cinemas Group, dem größten Kinobetreiber Europas, zur AMC Entertainment Holding, die als größte Kinokette der Welt mehr als 1000 Kinos mit über 11.000 Leinwänden in 15 Ländern betreibt.



Stiftung Deutsche Krebshilfe:



Die Deutsche Krebshilfe setzt sich seit über 40 Jahren für die Belange krebskranker Menschen ein. Nach dem Motto "Helfen. Forschen. Informieren." fördert die Organisation Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung einschließlich der Krebs-Selbsthilfe.



Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0228 / 7 29 90-0 sowie unter www.krebshilfe.de



