München (ots) - In der Runde der letzten Acht kommt es zu zwei Bundesliga-Duellen: Das Erste überträgt am Dienstag, 2. April 2019, ab 20:15 Uhr live die Partie zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig. Das zweite Spiel am 2. April zeigt Das Erste anschließend in einer Zusammenfassung: Rekordmeister Bayern München trifft auf den Zweitligisten 1. FC Heidenheim.



Einen Tag später, am 3. April 2019, treffen der FC Schalke 04 und der SV Werder Bremen im DFB-Pokal-Viertelfinale aufeinander. Die Live-Übertragung im Ersten beginnt um 20:15 Uhr. Die Höhepunkte des Spiels SC Paderborn 07 gegen Hamburger SV um den Einzug in das DFB-Pokal-Halbfinale fasst Das Erste anschließend zusammen.



