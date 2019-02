Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SPORTTOTAL AG (ISIN DE000A1EMG56/ WKN A1EMG5) hat die am 24. Januar 2019 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.570.463 Euro aus dem Genehmigten Kapital der Gesellschaft heute in vollem Umfang platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

