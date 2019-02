Von Ulrike Dauer

HERZOGENAURACH (Dow Jones)--Puma bereitet sich auf einen möglichen "harten" Brexit vor. Der Sportartikelhersteller, der eine britische Tochter hat, habe begonnen, zusätzliche Ware in seine Lagerhäuser auf der britischen Insel zu schaffen, sagte Puma-Chef Björn Gulden auf der Jahrespressekonferenz.

Puma habe zwei Lagerhäuser in Großbritannien, eins in der Nähe von London, eins bei Leeds, sagte Finanzvorstand Michael Lämmermann.

Die britische Tochter soll zudem in die Lage versetzt werden, selbst importieren zu können, sagte Lämmermann. Derzeit ist sie an die EU-Importe angehängt. Puma hatte die Zahl der Importeure in Europa in einer Effizienzinitiative gesenkt, die nun möglicherweise dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten seien aber überschaubar, so Lämmermann.

In Zukunft sollen Pumas Standorte in den Beneluxländern und Irland, die derzeit aus Großbritannien mit Ware versorgt werden, von Kontinentaleuropa aus beliefert werden.

