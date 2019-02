Der Top-Tipp Konservativ des AKTIONÄR springt heute vier Prozent ins Plus. Grund sind überraschend starke Zahlen und ein erfreulicher Ausblick des Marken-Giganten. So erreichte die operative Ergebnismarge 17,0 Prozent, ein Anstieg um 50 Basispunkte. Der Gewinn je Aktie stieg im Jahr 2018 sogar um 45,5 Prozent. Ebenfalls positiv für den Shareholder-Value: "Infolge der starken Generierung von freiem Cash Flow beabsichtigt Nestlé, das laufende Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden Franken sechs Monate früher als geplant bis Ende 2019 abzuschließen." Mark Schneider, Nestlé CEO: « Das Wachstum hat sich in unseren beiden grössten Märkten, den Vereinigten Staaten und China, und auch im Bereich Säuglingsnahrung wiederbelebt. Nestlé investiert laufend in künftiges Wachstum und erhöht gleichzeitig durch ihr Dividenden- und Aktienrückkaufprogramm die Kapitalrückführung an die Aktionäre." So soll die Dividende um 0,1 Franken auf 2,45 je Aktie erhöht werden. Die TFA-Aktie bleibt ein klarer Kauf!

