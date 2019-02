Hot-Stock Norcom gewinnt am Donnerstag über zehn Prozent. An dieser Stelle stand vor zwei Wochen zu lesen: "Das Feedback aus Detroit ist gut - es gab einige sehr gute Gespräche." Das war nicht zu viel versprochen. Heute die News: "Norcom installiert DaSense bei der Detroit Diesel Corporation (DDC) in Detroit. Die DDC, eine hundertprozentige Tochter des Daimler Konzerns, führt aktuell einen Auswahlprozess für ein Messdatenmanagement- und Analytics-Framework durch und will in der aktuellen Testphase bis Ende März verschiedene Lösungen erproben, darunter DaSense."

