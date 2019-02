Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.04 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.757,30 +0,28% +10,06% Euro-Stoxx-50 3.211,56 +0,29% +7,00% Stoxx-50 2.977,87 +0,48% +7,89% DAX 11.192,02 +0,22% +6,00% FTSE 7.215,44 +0,34% +6,88% CAC 5.105,27 +0,61% +7,92% Nikkei-225 21.139,71 -0,02% +5,62% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 166,33 +17

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,43 53,90 +1,0% 0,53 +19,1% Brent/ICE 64,66 63,61 +1,7% 1,05 +18,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.306,11 1.307,03 -0,1% -0,92 +1,8% Silber (Spot) 15,57 15,57 -0,0% -0,00 +0,5% Platin (Spot) 784,08 787,00 -0,4% -2,92 -1,6% Kupfer-Future 2,80 2,77 +0,9% +0,03 +6,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die gegenwärtig leicht freundliche Stimmung an der Wall Street dürfte die Leitindizes am Donnerstag noch etwas weiter tragen. Erneut richten sich die Hoffnungen auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China, deren neue zweitägige Runde am heutigen Donnerstag in Peking begonnen hat. Die Märkte rechnen laut Chefvolkswirt Paul Donovan von UBS Global Wealth Management mit einem "begrenzten Deal". Zusammen mit der Entspannung im Haushaltsstreit liefert die Politik damit eine stabile Basis für den Aktienmarkt. Dagegen sorgen die uneinheitlichen Konjunkturdaten für Risse im Fundament, denn die Anleger vermissen Klarheit über den aktuellen Zustand der Weltwirtschaft. Es sei daher auch zunächst nur mit kleinen Gewinnen am Aktienmarkt zu rechnen. Dabei zeigten sich die US-Daten in jüngster Zeit relativ stärker als die Daten aus China und Europa. Ob dies so bleibt, werden am Donnerstag unter anderem Einzelhandelsumsatz, Erzeugerpreise und wöchentliche Arbeitsmarktdaten zeigen.

Für die Cisco-Aktie geht es vorbörslich 3,8 Prozent nach oben. Der US-Netzwerkausrüster hat im zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen. Dagegen bricht die Fossil-Aktie um 17 Prozent ein. Das Fashion-Unternehmen enttäuschte mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Erwartungen der Analysten. Abwärts dürfte es auch mit den noch nicht gehandelten Papieren von American International Group (AIG) gehen. Der US-Versicherungskonzern profitierte zwar im vierten Quartal von einer weggefallenen Steuerabschreibung aus dem Vorjahr, doch die Waldbrände in Kalifornien und Hurrikan "Michael" belasteten das Ergebnis. Die Titel von Yelp rücken um 3,7 Prozent vor. Das Internetunternehmen übertraf mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Erwartungen des Marktes. Apple legen um 0,2 Prozent zu. Das Unternehmen bringt einige ältere iPhone-Modelle wieder in Deutschland auf den Markt, deren Verkauf der US-Konzern im Zuge eines Patentrechtsstreits mit Qualcomm einstellen musste.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:40 FR/Vivendi SA, Jahresergebnis

17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

TAGESTHEMA

Airbus wird das Großraumflugzeug A380 in absehbarer Zeit wegen fehlender Aufträge nicht mehr produzieren. Der Großkunde Emirates habe die Bestellung für den Flieger um 39 Maschinen reduziert, teilte Airbus mit. Von dem Großauftrag über 162 Maschinen waren nur 53 Bestellungen offen, in den kommenden zwei Jahren wird die arabische Fluggesellschaft somit noch 14 weitere A380 annehmen. Emirates setzt nun auf andere, neuere Airbus-Modelle und hat gleichzeitig 40 A330-900 sowie 30 A350-900 bestellt. Aufgrund der Entscheidung von Emirates und angesichts fehlender nennenswerter Aufträge kündigte Airbus an, die Produktion des A380 einzustellen. Die letzte Maschine soll 2021 ausgeliefert werden. "Die Folgen dieser Entscheidung sind weitgehend in unseren Jahresergebnissen 2018 enthalten", sagte CEO Tom Enders.

Angesichts voller Auftragsbücher und eines Auftragsbestand von rund 7.600 Flugzeugen kündigte Airbus an, die Produktion weiter ausbauen. Airbus sei auf einem soliden Wachstumskurs, auch Helikopter-, Verteidigungs- und Raumfahrtgeschäft sei in guter Verfassung, wird der scheidende CEO Tom Enders in einer Mitteilung zu den Viertquartalszahlen zitiert. Die Profitabilität sei im vergangenen Jahr auf Rekordniveau gewesen. Die Dividende hebt Airbus auf 1,65 von 1,50 Euro je Aktie an.

Nachfolgend ein Vergleich der Viertquartalszahlen von Airbus mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj 4Q18 ggVj 4Q17 Umsatz 23.286 +11% 22.818 +9% 21.015 EBIT bereinigt 3.096 +56% 2.360 +19% 1.982 EBIT 2.365 +138% 2.306 +132% 992 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.601 +66% 1.851 +92% 963 Ergebnis je Aktie 2,06 +66% 2,30 +85% 1,24 Dividende je Aktie 1,65 +10% 1,78 +19% 1,50

AUSBLICK UNTERNEHMEN

COMMERZBANK (7:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj Zahl 4Q17 Erträge vor Risikovorsorge 2.050 -3% 13 2.105 Zinsüberschuss 1.177 +4% 13 1.132 Risikovorsorge 162 -35% 13 251 Provisionsüberschuss 749 -4% 13 778 Verwaltungsaufwand 1.685 -2% 13 1.713 Operatives Ergebnis 204 +46% 13 140 Ergebnis vor Steuern 204 +31% 13 156 Ergebnis nach Steuern/Dritten 79 -10% 13 88 Ergebnis je Aktie 0,11 +57% 5 0,07

GERRESHEIMER (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum Gesamtjahr 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatz 1.371 +2% 8 1.348 EBITDA bereinigt 287 -8% 8 311 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 149 +17% 7 128 Ergebnis je Aktie 3,86 +20% 6 3,21

PUMA (10:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj Zahl 4Q17 Umsatz 1.168 +12% 10 1.040 EBIT 38 +29% 9 30 Ergebnis nach Steuern/Dritten 14 +550% 6 2,2 Ergebnis je Aktie 0,90 +543% 10 0,14

Weitere Termine:

06:30 FR/Schneider Electric SA, Jahresergebnis

07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 4Q

07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Jahresergebnis

07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 4Q

07:00 NL/Aegon NV, Jahresergebnis

07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis

07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Gesco AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 FR/Renault SA, Jahresergebnis

08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 4Q

09:00 DE/Deutsche Börse AG, BI-PK

11:30 DE/Daimler AG, Jahres-PG Daimler Trucks mit Vorstand Daum

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/CME Group Inc, Ergebnis 4Q

17:40 FR/Vivendi SA, Jahresergebnis

17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q

Im Verlauf des Tages:

- FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Stabilus 1,00 EUR BP 0,1025 USD Royal Dutch Shell 0,47 EUR Unilever 0,39 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 234.000 14:30 Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz Dezember (ursprünglich 16.1.2019) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:00 Lagerbestände November (ursprünglich 16.1.2019) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

