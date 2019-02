Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen von 86 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zahlen des Chemieunternehmens für das vierte Quartal hätten durch das Wachstum der Gewinne überzeugt, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch in einem unsicheren konjunkturellen Umfeld sollte Akzo ein über den Konsensschätzungen liegendes Gewinnwachstum erzielen./mf/men Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 17:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-02-14/13:34

ISIN: NL0013267909