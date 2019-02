Die weltgrößten Öl-Konzerne Chevron, Exxon, BP, Shell und Total, haben im letzten Jahr zusammen rund 80 Milliarden US-Dollar an Gewinnen eingefahren. Grund für die erhöhte Profitabilität sind weitreichende Einsparmaßnahmen und Investitionen in die Schieferöl-Förderung. Bereits vor dem letzten Crash des Ölpreises in 2014 verdienten die "Supermajors", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...