Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unibail-Rodamco-Westfield von 187 auf 175 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Solide Ergebnisse des auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilienkonzerns dürfte den Markt nicht mehr beeindrucken, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn das Management habe den Erwartungen entsprechend die Gewinnprognose je Aktie für das laufende Jahr reduziert./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 07:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0013326246