Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Er betrachte den Konzessions- und Baukonzern nach wie vor als ein eher defensives Investment, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei einer vernünftigen Bewertung böten die Aktien eine hohe Qualität. Die größte Herausforderung sei die Reinvestition der steigenden Barmittel./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-02-14/13:40

ISIN: FR0000125486