Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Franken belassen. Der Umsatz, die Margen und der Gewinn je Aktie deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Futter für die Bullen seien ein beschleunigter Aktienrückkauf und die Aussicht auf einen weiteren Beteiligungsverkauf./bek/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 02:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2019 / 02:20 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-02-14/13:41

ISIN: CH0038863350