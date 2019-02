Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Aurubis auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Vorteilhafte Fundamentaldaten für den Kupfermarkt dürften auch weiterhin wichtigster Kurstreiber sein, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig fehle es der Aktie des Kupferproduzenten aber an unternehmensspezifischen Katalysatoren./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-02-14/13:43

ISIN: DE0006766504