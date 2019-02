Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Metro AG nach Zahlen von 15,00 auf 15,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse des Handelskonzerns für das erste Quartal des Geschäftsjahres hätten seine Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erfreulich seien die Aussagen über die Fortschritte in Russland gewesen./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 08:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2019 / 11:30 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-02-14/13:44

ISIN: DE000BFB0019