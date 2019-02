Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Renault nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der französische Autobauer habe sich im Schlussquartal 2018 gut geschlagen und sei für 2019 erstaunlich optimistisch, schrieb Analyst Max Warburton am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Die Anleger blickten derzeit aber vielmehr auf die problembehaftete Allianz mit Nissan./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 09:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-02-14/13:47

ISIN: FR0000131906