Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dürr vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Dynamik bei den Aufträgen des Anlagenbauers dürfte sich im Schlussquartal 2018 beschleunigt haben, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang dürfte ein historisches Hoch erreicht haben, auch dank der Übernahmen des Ausrüsters der Automobilbranche./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 09:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-02-14/13:47

ISIN: DE0005565204