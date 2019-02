Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Astrazeneca nach Zahlen zum Schlussquartal 2018 auf "Sell" mit einem Kursziel von 4080 Pence belassen. Der britische Pharmakonzern habe starke Produktumsätze erzielt und die höheren Kosten dank einer niedrigeren Steuerquote kompensieren können, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der erstmals gegebene Ausblick auf 2019 entspreche den Konsensschätzungen, was angesichts der vorangegangenen Nervosität der Anleger nun für Erleichterung sorge./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2019-02-14/13:50

ISIN: GB0009895292