Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die Kennziffern des Kreditinstituts ließen die Prognosen für die weitere Geschäftsentwicklung etwas verlässlicher erscheinen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Ausblick auf 2019 entspreche den Erwartungen./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 02:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2019 / 02:32 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-02-14/13:51

ISIN: DE000CBK1001