Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen von 95 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Niederländer seien der einzige Farben- und Lackekonzern, der 2018 nicht die Erwartungen verfehlt oder die Unternehmensziele gesenkt habe, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Resultate für das Schlussquartal hätten weit mehr getan, als die Sorgen der Anleger zu lindern./gl/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 00:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2019-02-14/13:52

ISIN: NL0013267909