NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Getränkekonzern Coca-Cola hat es im vierten Quartal 2018 zurück in die Gewinnzone geschafft. Umsatzseitig bekam das Unternehmen aus Atlanta allerdings ungünstige Wechselkurse zu spüren und schnitt schlechter ab als am Markt erwartet. Die Aktie verliert im vorbörslichen Handel in den USA 2,3 Prozent.

Der Nettoumsatz ging im Schlussquartal um 6 Prozent auf 7,06 Milliarden US-Dollar zurück. Analysten hatten dem Konzern mit 7,07 Milliarden Dollar mehr Umsatz zugetraut. Organisch habe er um 5 Prozent zugenommen, hieß es von Coca-Cola.

Nach Dritten meldete die Coca-Cola Co einen Gewinn von 870 Millionen Dollar nach einem Verlust von 2,75 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie traf mit 43 Cent exakt die Erwartung der Analysten.

Im Gesamtjahr sank der Umsatz um 10 Prozent auf 31,86 Milliarden Dollar, der Nettogewinn vervielfachte sich auf 6,43 von 1,25 Milliarden Dollar. Gefragt waren vor allem kohlensäurehaltige Getränke, Coca-Cola Zero Sugar schaffte ein zweistelliges Plus. Säfte sowie auf Milch und Pflanzen basierende Getränke büßten 1 Prozent ein. Wasser und Sportgetränke legten um 3 Prozent zu, Tee und Kaffee um 1 Prozent. Im Segment Kaffee hat sich das Unternehmen im September mit dem Zukauf des Starbucks-Rivalen Costa Coffee verstärkt.

Auch 2019 werden ungünstige Wechselkurse das Unternehmen ausbremsen und den Umsatz um 3 bis 4 Prozent schmälern. Organisch soll er um rund 4 Prozent zulegen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie werde 1 Prozent über oder unter dem Ergebnis von 2018 (2,08 Dollar) liegen.

February 14, 2019 07:27 ET (12:27 GMT)

