Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Takeaway.com nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Resultate des Essenslieferanten hätten keine größeren Änderungen an seinen Prognosen zur Folge gehabt, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank der Marktführerschaft des Unternehmens und dessen starken Managements sei die im Branchenvergleich recht hohe Bewertung der Aktie gerechtfertigt./edh/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 22:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0012015705