Im Januar 2018 markierte das Papier von 3M bei 259,77 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt, kam im Zuge des im Frühjahr 2018 einsetzenden Flash Crash jedoch merklich unter Druck. Davon erholte sich die Aktie jedoch nicht mehr und fiel bis Dezember 2018 auf ein Verlaufstief von 176,87 US-Dollar zurück, dass in der Spitze einem Kursabschlag von gut 32 Prozent entsprach. Doch seit Jahresanfang zeigen sich wieder vermehrt Käufer in dem Wert und sorgten zuletzt für eine dynamische Erholungsbewegung zunächst an das Niveau von grob 206 US-Dollar und die dort verlaufende Abwärtstrendlinie. Am Mittwoch gelang schließlich ein dynamischer Ausbruch darüber, der nun mit einem klaren Kaufsignal einhergeht und hervorragende Long-Chancen auf kurz- sowie mittelfristiger Basis bietet.

Kaufsignal ausgelöst

Der mustergültige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...