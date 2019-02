Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Cisco von 59 auf 60 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Ergebnis für das zweite Geschäftsquartal des US-Netzwerk-Spezialisten und der Ausblick auf das laufende Jahresviertel werte er als etwas besser als erwartet, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hervor steche aber die in den Zahlen ausgedrückte Widerstandskraft angesichts der beständigen Konjunktursorgen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 23:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2019 / 00:21 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US17275R1023

AXC0217 2019-02-14/14:25