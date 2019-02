Berlin (ots) - Am Freitag, 15. Februar 2019, erscheint die zweite Ausgabe von BILD POLITIK. BILD POLITIK stellt die "wichtigsten Fragen der Woche" und ordnet sie aus der Perspektive der Leser ein. Dabei gliedert BILD POLITIK die Themen nicht in die bekannten journalistischen Ressorts, sondern nach den Rubriken "Ärger: Das kann doch nicht wahr sein!", "Neugier: Was bedeutet das eigentlich?" und "Freude: Endlich klappt auch mal was!".



Themen in BILD POLITIK 2/2019 (EVT 15.2.2019)



Titelgeschichte: Wie kann es sein, dass unsere Rentner Flaschen sammeln müssen? BILD POLITIK nennt die bitteren Ungerechtigkeiten in unserem Land.



Ärger



- Warum scheitern bei uns die meisten Abschiebungen? Ein Bundespolizist berichtet aus seinem frustrierenden Alltag. - Wie teuer soll Wohnen denn noch werden? Die Mietpreisbremse funktioniert nicht, Menschen erzählen, was sie bei der Wohnungssuche erlebt haben. - Warum lieben Verbrecher den Paragrafen 24? Wie der Strafrabatt nach Rücktritt von einer Tat das Rechtsempfinden strapaziert.



Neugier



- Wie viele Kinder müssen noch sterben, weil ein Laster abbiegt? Technik könnte die Unglücke verhindern, doch die Politik ist zu langsam. - Warum weiß Facebook mehr über mich, als meine besten Freunde? Wer welche Daten sammelt. - Wann gibt es auch den "German Dream"? Wo Patriotismus mehr bedeutet als Abstammung, ist Integration kein Problem.



Freude



- Was wäre unser Land ohne diese Menschen? BILD POLITIK vor Ort bei der Freiwilligen Feuerwehr. - Diabetes: Erspart uns diese Schildkröte schmerzhafte Spritzen? Wie ein Tier US-Forscher zu eine High-Tech-Kapsel inspiriert hat. - Wie haben wir das Jobwunder geschafft? Wie Reformen, Strukturwandel und Teilzeit einen Rekord nach dem anderen bringen.



Mit BILD POLITIK testet BILD ein neuartiges Politikmagazin. BILD POLITIK ist jeden Freitag in Hamburg und im angrenzenden Umland sowie in Lüneburg und Lübeck an ausgewählten Verkaufsstellen für einen Copy-Preis von 2,50 Euro erhältlich. BILD POLITIK gibt es auch digital als E-Paper auf www.bild-politik.de und im iKiosk von Axel Springer.



OTS: BILD newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56001 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56001.rss2



Pressekontakt: Christian Senft Senior PR Manager / Leiter BILD-Kommunikation +49 30 2591 77610 christian.senft@axelspringer.de