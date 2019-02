Das Analysehaus Warburg Research hat RIB Software nach Eckdaten des Bausoftwareherstellers zum vergangenen Jahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Umsatzseitig hätten diese die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele für die Cloud-Plattform MTWO im laufenden Jahr seien ehrgeizig./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 11:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-02-14/14:31

ISIN: DE000A0Z2XN6