Ein Vermögen unkompliziert aufbauen oder verwalten und das komplett in der digitalen Welt - das ist das Ziel des neuen Robo Advisors Smavesto. Das Tochterunternehmen der Sparkasse Bremen bietet will mit einem Algorithmus der GET Capital AG und individuell wählbaren Vorgaben optimale Ergebnisse für Anlegerinnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...