Nach einem rekordverdächtigen Wachstumsjahr für das Geschäft mit Versicherungstechnologie (insurtech) hat INSHUR heute den Abschluss einer Series-A-Investitionsrunde über eine Eigenkapitalfinanzierung von 7 Millionen US-Dollar und eine weitere Kreditvereinbarung über 2 Millionen US-Dollar bestätigt. Das Investment unter der Leitung von Munich Re Ventures und mit Beteiligung von MTech Capital wird die Expansion in neue Gebiete unterstützen und die Erschließung neuer Versicherungsbereiche beschleunigen.

INSHUR agiert zu 100 Prozent digital und bietet gewerbliche Kfz-Versicherungen mit aktuellem Fokus auf Ridesharing an. Das Produkt ist seit 11 Monaten in New York auf dem Markt und wurde kürzlich in Großbritannien eingeführt.

Mit einer mobilen Technologieplattform, proprietären Daten und Analysen unterstützt INSHUR professionelle Fahrer beim schnellen und kostengünstigen Kauf von Versicherungsleistungen. In einem Markt, in dem das herkömmliche Vermittlermodell unverändert geblieben ist, bietet INSHUR eine ausschließlich mobile Plattform, auf der die Fahrer ihren gesamten Versicherungsschutz auf dem Mobiltelefon verwalten können.

CEO Dan Bratshpis kommentierte die Wachstumsgeschichte von INSHUR mit den Worten: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit strategischen Investitionspartnern, die die Komplexität der Versicherungstechnologielandschaft und die sich uns bietenden Chancen verstehen. Ich bin stolz auf das bedeutende Wachstum, das wir in unseren beiden Gebieten mithilfe unseres hervorragenden Teams bisher erreicht haben. Unsere erste institutionelle Finanzierungsrunde ermöglicht uns die weitere Expansion in neue Gebiete und Versicherungszweige in den USA und der EU."

Andrew Rear, CEO von Digital Partners, sagte: "Das Wachstum von INSHUR in weniger als einem Jahr zeigt, dass der Versicherungsabschluss für professionelle Fahrer im Wandel begriffen ist. Wir sind stolz darauf, sie von Anfang an zu unterstützen."

Brian McLoughlin, Mitbegründer und Partner von MTech Capital, der dem Board of Directors von INSHUR beitritt, sagte: "Dan und David haben Hervorragendes geleistet. Ridesharing-Fahrer lieben das mobile Angebot von INSHUR. INSHUR ist das erste Investment unseres neuen Fonds und daher von besonderer Bedeutung für uns. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem INSHUR-Team bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie."

-ENDE-

Über INSHUR

INSHUR ist der einzige Anbieter von kommerziellen Kfz-Versicherungen für Fahrer, bei dem das mobile Erlebnis im Vordergrund steht.

Mit der mobilen App können professionelle Fahrer ihre Versicherungspolicen bequem anfordern, erwerben und verwalten. Die KOSTENLOSE App ist für Android- und iOS-Geräte verfügbar. Im Oktober 2016 gegründet, sind die Teams in New York und Brighton (Großbritannien) tätig. INSHUR bietet Kunden die Möglichkeit, innerhalb von Minuten statt Tagen ein Angebot anzufordern und Policen zu kaufen. Mit INSHUR entfallen Anrufe beim Makler, das Warten auf ein Angebot, die Suche nach Parkplätzen und das Nachreichen fehlender Unterlagen. Das Produkt ist in New York und Großbritannien bereits im Einsatz.

Über MTech Capital

MTech Capital ist ein Risikokapitalunternehmen mit Fokus auf Versicherungstechnologie. Das Unternehmen mit Niederlassungen in Santa Monica und London setzt auf technologiegestützte Investitionsmöglichkeiten, die seiner Meinung nach das Potenzial zur Transformation ein oder mehrerer Elemente der Wertschöpfungskette der Versicherungsbranche haben. Seine Kommanditisten sind in erster Linie Versicherungsgesellschaften, die dazu beitragen, Versicherungstechnologieunternehmern einen Mehrwert zu bieten.

