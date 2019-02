Hamburg (ots) -



Das Mitarbeitermagazin "Du" der Direktbank ING feierte bei der diesjährigen Verleihung des Medienpreises EWA einen Dreifachsieg: Gold in der Kategorie Print, Silber mit der öffentlich zugänglichen Digitalversion (https://du.ing-diba.de/) in der Kategorie Crossmedial sowie die Auszeichnung für die beste Bildsprache, die die wertschätzende Mitarbeiterkommunikation der ING erlebbar macht. Eine elfköpfige Jury wählte das bereits mehrfach prämierte Magazin einstimmig auf Platz 1 und machte "Du" damit zur Jahrgangsbesten.



Besonders gewürdigt wurde das authentische Gesamtkonzept mit seiner emotionalen Nähe zur Belegschaft sowie die gelungene Verzahnung von Print- und Digitalausgabe. "Die Binse in der internen Kommunikation 'Mensch im Fokus' löst diese Einreichung crossmedial sympathisch und alles andere als banal wirkend ein", lobte die Jury.



"Wir freuen uns ganz besonders, weil mit 'Du' ein nachhaltig erfolgreiches Projekt ausgezeichnet wurde, das aus der vertrauensvollen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der ING entstanden ist", so Andrea Wasmuth, Vorsitzende der Geschäftsführung von planet c.



Der EWA Award - für Empathie, Wertschätzung, Anspruch - versteht sich als Qualitätssiegel für herausragende Formate und engagierte Macherinnen und Macher in der internen Kommunikation. Ausrichter ist das Institut für Interne Kommunikation aus Dortmund.



