Cisco hat geliefert. Mehr, als im Vorfeld von Analysten erwartet. Richtig gut lief es zuletzt zudem für Airbus. Die Aktien des Luftfahrtkonzerns heben quasi ab, was nicht zuletzt an einer in Aussicht gestellten Dividendenerhöhung liegen dürfte. Natürlich steht auch Wirecard im Blick. War der jüngste Absturz vielleicht übertrieben? Der Blick auf die Auslandsmärkte, auch heute wieder mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank.