zu Teil 2

Rückblick zu den Teilen 1 und 2

Im ersten Teil dieses Berichts begann die Diskussion mit Fragen zur Ausübungsberechtigung gemäß §?7 der HwO (Handwerksordnung) unter Verwendung des Instruments TREI-Schein für den Sachkundenachweis. Weiter diskutierten die Experten über Fragen des großen Normenumfangs und dem Umgang des Elektrohandwerks mit dieser Situation. Ein weiteres Thema ergab sich aus der Frage, ob Unterqualifizierung in der Wirtschaft tatsächlich zunehmend akzeptiert wird. In diesem Zusammenhang durchleuchteten wir auch die Qualität bei Ausschreibungen und deren juristische Folgen. Im Weiteren wurde festgestellt, dass man - um Fachkräftemängel auszugleichen - oft auch auf elektrotechnisch unterwiesene Personen (EuP) oder Elektrofachkräfte für festgelegte Tätigkeiten (EFKffT) zurückgreift. Der regulatorisch enge Spielraum solcher Tätigkeiten wird dabei allzu oft sehr großzügig ausgelegt.

Im zweiten Teil dieses Berichts diskutierten wir sehr ausführlich über das Zusammenwirken verschiedener Kategorien von in der Elektrotechnik tätigen Personen. Hierzu durchleuchteten wir folgende Personenkreise:

Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP)

Elektrofachkraft (EFK)

Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (EFKffT)

Befähigte Person

Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK).

Insbesondere wurde dabei auch darauf verwiesen, dass der richtige Rang der Zuständigkeiten in der Praxis immer beachtet werden muss. Es darf niemals dazu kommen, dass etwa eine EFKffT dazu missbraucht wird, eine tatsächlich notwendige EFK aus Kostengründen oder aus Gründen des Fachkräftemangels zu ersetzen. Dabei ist auf die Regelmäßigkeit von Fortbildungen zu achten, was für jeden der zuvor aufgeführten Personenkreise gilt. Nur bei ausreichender und regelmäßiger Qualifikation sowie der zeitnahen beruflichen Praxis ist jemand als befähigte Person einzustufen.

Im weiteren Verlauf der Diskussion beschäftigte sich der zweite Teil der Expertenrunde mit der Betriebsmittelauswahl - speziell mit Kabeln und Leitungen nach der Bauproduktenverordnung (BauPVO). Es wurde festgehalten, dass derzeit de facto nichts geregelt ist, was die Zulässigkeit bestimmter Kabel- und Leitungstypen innerhalb von Gebäuden betrifft. Das Baurecht müsste nun im nächsten Schritt diesbezüglich angepasst werden. Die Experten stellten fest, dass der ZVEI in der jüngsten Vergangenheit dem Handwerk mit seinen Verlautbarungen suggeriert hatte, dass in Gewerbe und Industrie nur noch halogenfreie Leitungen verwendet werden dürfen. Dies kann jedoch so nicht bestätigt werden. Das Baurecht kennt keine halogenfreien Kabel und Leitungen. Deren Einsatz stellt ohnehin nur eine Empfehlung dar. Die Veröffentlichung vom ZVEI bezieht sich in ihren Tabellen auf Kabeltypen bezogen auf Gebäudeklassen.

Brandschutz versus BauPVO?

Halogenfreie Leitungen sind also keinesfalls in Gewerbe und Industrie generell gefordert. Nach Baurecht sind halogenfreie Leitungen gar nicht definiert, was ja zunächst erst mal eine Voraussetzung wäre. Damit wäre deren Verwendung von vornherein unklar, da es keine klare Definition der Anforderungen gibt. Außerdem gab es seitens der Expertenerfahrungen in dieser Runde durchaus Aspekte, die eine Verwendung halogenfreier Leitungen prinzipiell in Frage stellen.

Ziegler: »Ja, das Baurecht kennt den Begriff halogenfreie Leitungen tatsächlich nicht. Falls solche Leitungen zur Anwendung kommen sollten, dann nur halogenfreie Leitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Nur so wird da ein Schuh draus. Derzeit ist es immer noch so, dass Elektrofachbetriebe weiterhin ihre Leitungen verwenden, wie sie es bisher getan haben. Das kann sich - wenn überhaupt - erst ändern, wenn das Baurecht der Bundesländer konkrete Vorgaben bezüglich spezieller Leitungsarten in bestimmten Bereichen von Gebäuden vorgibt.«

Flügel: »Wir im Krankenhausbereich ...

