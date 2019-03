Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Köln (pts026/14.03.2019/13:20) - Von der Theorie bis zur praktischen Umsetzung zeigt das neue Praxishandbuch, was die DSGVO für Unternehmen und Organisationen bedeutet, wie personenbezogene Daten rechtmäßig verarbeitet und Problemstellungen gelöst werden können. Es liefert einen kompakten Überblick über die aktuelle Gesetzeslage in Österreich und Deutschland und enthält eine Fülle an Praxisbeispielen aus dem betrieblichen Alltag sowie Textvorlagen und Checklisten. Was macht das Buch besonders? Was Werk sticht insbesondere durch das Kapitel "Prüfschema" hervor: Ein 10-Punkte-Programm hilft Lesern zu prüfen, wie ein Sachverhalt nach der DSGVO zu bewerten ist. Am Fallbeispiel Bewerbermanagement können sie Problemfelder, Aufgaben und Lösungen aufarbeiten: So vertiefen sie ihr Grundlagenwissen und stellen rasch Analogien zu Prozessen in ihrem Betrieb her. Einzigartig ist außerdem die Aufbereitung für den deutschsprachigen Raum - ein "Two-in-One"-Leitfaden für den österreichischen und deutschen Markt. In das Fachbuch ist das Wissen und die langjährige Erfahrung des TÜV AUSTRIA Experten Universitätslektor Nicolas Nagel eingeflossen: Seine Expertise als Head of Data Protection der TÜV AUSTRIA Group, Senior Consultant für Datenschutz und externer Datenschutzbeauftragter hat die Neuerscheinung dieser Fachpublikation ermöglicht. Die TÜV AUSTRIA Akademie ist das führende Bildungsinstitut für Sicherheit, Technik, Umwelt und Qualität. Die "Ausbildung zum/r Datenschutzbeauftragten TÜV®" dauert fünf Tage und schließt mit einem TÜV AUSTRIA-Zertifikat ab. Zum Buch: Praxishandbuch Datenschutz - Leitfaden zur DSGVO für Juristen und Laien Preis: EUR 54,90 (zzgl. USt und Versandkosten), 292 Seiten, TÜV AUSTRIA Fachverlag Kurse an der TÜV AUSTRIA Akademie: http://www.tuv-akademie.at/kursprogramm TÜV AUSTRIA Cyber Security: https://it-tuv.com (Ende) Aussender: TÜV AUSTRIA Akademie Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Mariella Steininger Tel.: +43 50454 8190 E-Mail: mariella.steininger@tuv.at Website: www.tuv-akademie.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190314026

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2019 08:20 ET (12:20 GMT)