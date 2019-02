Einst bejubelt, bei Kunden beliebt, nun nach nur zwölf Jahren beerdigt: Der A380 ist Geschichte. Das Riesenflugzeug war ein Milliardengrab für Airbus, Lieferanten, die Steuerzahler und die Fluglinien.

Im südfranzösischen Toulouse ist heute für viele Bewohner ein Trauertag. Denn seit Airbus-Chef Tom-Enders heute Morgen um sechs Uhr das Ende für sein Vorzeigemodell A380 verkündet hat, sind viele Bewohner hier im Luftfahrtzentrum der Grand Nation wie vor den Kopf geschlagen. "Wie könnt ihr so fröhlich sein", sagt ein Ingenieur, dessen Familie quasi seit dem Beginn der Flugbranche vor gut 100 Jahren bei Airbus oder einem der Vorläuferunternehmen arbeitet, zu seinen Nachbarn hier im sonnigen Innenhof der Universität von Europas größtem Flugzeughersteller. "Es ist ein Scheißtag."

Doch so schmerzhaft das Ende des Flugzeugs auch sein mag. Es war mehr als nötig. Denn so beliebt das größte Passagierflugzeug der Welt auch bei den Kunden war. Nüchtern betrachtet war die Maschine eines der großen wenn nicht gar das größte Industriefiasko in Europa. Denn es kostete nicht nur Airbus, sondern auch die Steuerzahler, Fluglinien und Anleger weit mehr als 30 Milliarden Euro.

Der größte Batzen sind die Entwicklungs- und Baukosten. Wie hoch sie sind, will bei Airbus keiner offiziell sagen. Auch heute bei der Vorstellung der Bilanz war das einer der wenigen Punkte, bei dem sich der sonst so eloquente Finanzchef Harald Wilhelm trotz mehrfacher Nachfragen vor einer Antwort drückte. "Es könnten bis zu 30 Milliarden gewesen sein", sagt ein Insider, der es wissen sollte. "So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...