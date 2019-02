Der Umbau der METRO/CECONOMY-Gruppe wird eine Dauernummer. Die neue Konstruktion unter dem CECONOMY-Dach führt zu umfangreichen Wertveränderungen in der Bilanz der Mutter und vollkommen neue Kalkulationen für beide Töchter (Saturn und Media Markt). Insgesamt aber gilt: Was sind fast 30 Mrd. € Umsatz wirklich wert, wenn sie ordentlich organisiert sind? METRO rechnet damit, das Retailing noch bis Mai verkaufen zu können. Alle Gebote liegen vor. Ob das Kartellamt mitspielt, ist offen. Das zeigte der Fall Tengelmann vor zwei Jahren. Entscheidend ist deshalb wohl der Preis. In der METRO-Bilanz entsteht ein Buchverlust, aber ein ordentlicher Cash-Ertrag als Restgröße. Die Zielkurse sowohl für METRO als auch CECONOMY liegen per 2020/2021 fast auf doppeltem Niveau gegenüber den aktuellen Notierungen. Diese Zeitachse ist notwendig. Abfindungen/Übernahmen sind in beiden Fällen nicht zu erwarten.



