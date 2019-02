STUTTGART (Dow Jones)--Daimler hat im vergangenen Jahr die angepeilten Kostensenkungen im Lkw-Geschäft erreicht. Bis Ende 2018 seien Verbesserungen im Volumen von 1,4 Milliarden Euro erreicht worden, teilte Daimler Trucks anlässlich des Jahrespressegesprächs mit. Die Einsparungen bei den Fixkosten würden dieses Jahr "voll ergebniswirksam".

Daimler hatte die Maßnahmen für die Trucksparte vor zwei Jahren auf den Weg gebracht. Vergangene Woche hatte der Stuttgarter Konzern bereits neue Schritte zur Steigerung der Ertragskraft sowohl für das Lkw-Geschäft als auch das Auto- und Busgeschäft angekündigt. Details wurden bisher nicht genannt.

Das Lkw-Geschäft, in dem Daimler rund ein Viertel der Gesamterlöse erwirtschaftet, war vergangenes Jahr eine wichtige Stütze. Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 38,3 Milliarden Euro. Während im wichtigen Geschäft mit Oberklassewagen die Marge deutlich schrumpfte, stieg die operative Rendite im Truck-Geschäft auf 7,2 von 6,7 Prozent 2017.

Im neuen Jahr will Daimler Trucks die Marge mindestens stabil halten - in Aussicht gestellt wurden bereits vergangene Woche 7 bis 9 Prozent. Der Umsatz soll deutlich steigen, was ein Plus von 2,5 bis 7,5 Prozent bedeutet.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2019 08:56 ET (13:56 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.