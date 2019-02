Der amerikanische Leitindex stieg gestern auf das höchste Niveau seit Anfang Dezember letzten Jahres. Er legte um 0,5 Prozent zu und schloss bei 25.543 Punkten. Der S&P 500 gewann 0,3 Prozent hinzu.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Alphabet, Amazon, Cisco Systems, IQiyi, Baozun, Momo und WANT-Index. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.