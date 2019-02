Six Senses ist die jüngste Neuaufnahme eines der weltweit führenden Hotellerieunternehmen



London (ots/PRNewswire) - IHG® (InterContinental Hotels Group), eines der weltweit führenden Unternehmen im Hotelgewerbe, konnte mit dem Kauf von Six Senses Hotels Resorts Spas ein neues Familienmitglied im Kreis seines Markenportfolios begrüßen.



Six Senses ist für seinen besonderen Schwerpunkt auf Wellness-Angebote und Nachhaltigkeit bekannt. Dabei liegen alle seine Hotels und Resorts an Orten inmitten einer unglaublich schönen Natur und laden Sie auf ihren Reisen zum Innehalten ein. Sie bieten beim Service ein unvergleichliches Niveau, das auch nach Ihrer Abreise noch lange nachwirkt. Dafür gab es schon eine ganze Reihe von Preisen und Auszeichnungen aus der Branche, so etwa von Travel+Leisure (den World Best Award und zwei Jahre in Folge die Auszeichnung als Top Hotel Brand), vom TIME-Magazin, von Conde Nast Traveler und von Skift, um nur einige zu nennen.



Six Senses, das über Anlagen in 12 Ländern verfügt, steht hinter einigen der weltweit aufregendsten Hotels, Resorts sowie Gesundheits- und Wellness-Einrichtungen. Darunter befinden sich: ein seit dem 19. Jahrhundert betriebenes Weingut im Duero-Tal (Portugal), atemberaubende Inselresorts auf den Seychellen und auf den Malediven, Strandanlagen in Indonesien, Thailand, Vietnam und im Oman, die zum Rückzug einladen, eine Insel der Ruhe inmitten von Singapur und Residenzen in den Bergen rund um Courchevel (Frankreich).



Six Senses ist jetzt Teil einer wachsenden Zahl von Luxus-Marken innerhalb der IHG-Familie, darunter:



- Die InterContinental® Hotels & Resorts, die weltweit größte Hotelmarke im Luxussegment, die vor Kurzem die Eröffnung ihres 200. Hotels feiern konnte und auf den World Travel Awards (WTA) zum 12. Mal den Titel der World's Leading Hotel Brand erhielt. Diese Marke richtet sich speziell an Menschen, die das Gefühl des "InterContinental Life" zu schätzen und zu genießen wissen - den Glanz und die Heiterkeit von faszinierenden Orten, angereichert mit internationalem Know-how und dem Wissen der jeweiligen Kultur vor Ort. - Die Regent® Hotels & Resorts wurden ebenfalls erst kürzlich übernommen und werden derzeit neu positioniert, so etwa in Mexiko City, Paris, Barcelona, Bali und Schanghai. Jedes dieser neuen Häuser wird sich mit einem deutlich erkennbaren, verspieltem Design, preisgekrönten Speiseangeboten und Übernachtungsmöglichkeiten voller Überraschungen präsentieren, weswegen Gäste sicher sein können, dass sie den ultimativen Aufenthalt in einem Boutique-Hotel erleben.



Über die vier führenden IHG-Luxusmarken hinweg können die Gäste ab sofort den Komfort in fast 300 Luxus-Hotels auf der ganzen Welt genießen. Und in den kommenden Jahren werden noch mehr als 100 weitere Hotels ihre Türen öffnen.



Für Six Senses als Teil der IHG-Familie wird erwartet, dass es innerhalb der nächsten 10 Jahre die Zahl seiner Anlagen auf 60 vergrößert. Zu diesen neue Six Senses-Hotels und -Resorts werden so unglaubliche Anlage gehören, wie beispielsweise eine restaurierte Befestigungsanlage aus dem 14. Jahrhundert in Rajasthan, Villen auf einer zu Kambodscha gehörenden Privatinsel sowie das erste Hotel der Marke in Nordamerika - ein von Bjarke Ingles entworfener, moderner Bau mit zwei in sich gedrehten Türmen ganz in Nähe der High Line in West Chelsea in Manhattan.



Der Chief Executive Officer von IHG, Keith Barr, sagte dazu: "Das wachsende Angebot von IHG an Luxus-Marken ist eine erlesene Auswahl des Besten, was die Reise-Branche zu bieten hat. Jedes Haus kann unseren Gästen etwas Einmaliges bieten und alle zusammen bieten sie eine unvergleichliche Auswahl an besonderen Orten und Erlebnissen. Wir sind unglaublich stolz, Six Senses im Kreise unserer Marken-Familie begrüßen zu dürfen, und wir freuen uns darauf, noch mehr tolle Hotels, Resorts und Gesundheits- und Wellness-Einrichtungen zu eröffnen - und jedes einzelne wird dem weltweit anerkannten Ruf von Six Senses in Sachen Erholung und unermüdlicher Einsatz für eine rundum gelungene Reise gerecht werden."



Im Herzen aller Hotels und Resorts von Six Senses befindet sich ein Six Senses Spa, wo Gäste sich entspannen und wieder zu sich finden können und vollständig erfrischt wieder auftauchen. Die Gäste werden individuell angeleitet, um ihre innere Harmonie und ihr Gleichgewicht wiederzufinden, damit das Erlebnis mit Sicherheit positiv in Erinnerung bleibt und lange nachhallt. Six Senses hat zudem, was im Gastgewerbe einzigartig ist, das Thema Wellness aus dem Spa-Bereich gelöst und es auf alle Aspekte des Aufenthalts verteilt. Das hilft den Gästen dabei, etwas Neues kennenzulernen und wieder eine Verbindung mit sich selbst, mit anderen und mit der Welt um sich herum aufzunehmen.



"Für Six Senses beginnt hiermit eine aufregende neue Zeit", sagte der Six Senses Chief Executive Officer, Neil Jacobs. "IHG ist überzeugt von unserem Ziel, die beiden Bereiche Wellness und Nachhaltigkeit zusammenzubringen und damit sowohl die Gesundheit des Einzelnen wie auch die Gesundheit des ganzen Planeten zu fördern. Wenn wir jetzt unsere Kräfte zusammen mit IHG bündeln, heißt das, dass wir auf gesunden Systemen und einem exzellenten Geschäftsbetrieb aufbauen können, um unsere Marke wachsen zu lassen und neue Märkte zu erschließen, ohne unsere quirlige Individualität und unseren Kontakt zum Spielerischen und Verspielten aufgeben zu müssen."



Schon bald werden Gäste die Möglichkeit haben, ihren Aufenthalt bei Six Senses über die Buchungsplattformen von IHG zu buchen, wie etwa über die ihg.com-Website und die führende App des Unternehmens für Mobilgeräte, und so von der Vorteilen des Treueprogramms IHG® Rewards Club zu profitieren.



IHG [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit einem breiten Angebot an Hotel-Marken, darunter Regent Hotels & Resorts, Kimpton® Hotels & Restaurants, EVEN® Hotels, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, avid® Hotels, StaybridgeSuites® und Candlewood Suites®.



IHG lizensiert, vermietet, betreibt und besitzt mehr als 5.500 Hotels und rund 826.000 Gästezimmer in fast 100 Ländern. Drüber hinaus treibt das Unternehmen derzeit 1.800 Hotelprojekte voran. IHG betreibt zudem den IHG® Rewards Club, unser globales Treueprogramm, das mehr als 100 Millionen registrierte Mitglieder hat.



Dachgesellschaft der Gruppe ist die InterContinental Hotels Group PLC, die in Großbritannien als eingetragene Gesellschaft geführt wird und zudem in England und Wales eingetragen ist. In den Hotels von IHG und in den Niederlassungen des Konzerns arbeiten weltweit mehr als 375.000 Mitarbeiter.



Gehen sie bitte auf www.ihg.com, um Informationen über die einzelnen Hotels zu erhalten und um Reservierungen vorzunehmen. Unter www.ihgrewardsclub.com erfahren Sie mehr über den IHG Rewards Club. Um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, gehen Sie bitte auf: www.ihgplc.com/media und folgen Sie uns in den Sozialen Medien auf: Twitter.com/IHGCorporate und www.facebook.com/IHGCorporate.



