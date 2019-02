Mit seiner Berufung zum neuen CTO übernimmt Paepenmüller die Verantwortung für die drei Geschäftsbereiche Extrusion, Druck und Verarbeitung. Finanzvorstand Theodor Determann wechselte Anfang des Jahres von Windmöller und Hölscher (W und H) zum E-Mobility Spezialisten E.Go Mobile in Aachen. Die Position des Finanzvorstands soll im Laufe des Jahres nachbesetzt werden. Der Vorstand von (W und H) besteht damit ab April 2019 aus dem Vorstandsvorsitzen Dr. Jürgen Vutz, dem Vertriebs- und Servicevorstand Peter Steinbeck und dem Technologievorstand Dr. Falco Paepenmüller. Der neue CTO ist bereits seit 2007 als Führungskraft in unterschiedlichen Positionen bei dem Maschinenbau-Unternehmen tätig. Zuletzt war er Leiter des Geschäftsbereichs Extrusion, der unter seiner Führung in den vergangenen Jahren über dem Marktdurchschnitt wuchs. "Mit der Ergänzung eines Technologievorstandes unterstreichen wir unseren Fokus auf Innovation", sagt CEO Vutz. Mit Blick auf schnellere Innovationszyklen und übergreifende Prozesse sei eine eigene Vorstandposition für den Ausbau der Technologieführerschaft wichtiger geworden. Die Nachfolge von Paepenmüller als Leiter des Geschäftsbereichs Extrusion tritt Dr. Torsten Schmitz an, der seit 2008 für das Unternehmen tätig ist und zuletzt den Gießfolienbereich verantwortete. Bei der Besetzung habe man neben der fachlichen Kompetenz auch großen Wert auf den "kulturellen Fit" gelegt, betont der CEO. "Mit Dr. Paepenmüller und Dr. Schmitz haben wir hervorragende fachliche Experten für die Positionen gewinnen können, die im Haus als Führungskraft bekannt und geschätzt sind. Beides ist uns als Familienunternehmen sehr wichtig".

Den vollständigen Artikel lesen ...