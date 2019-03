Kevin kommt nach einer Phase starken Wachstums für das Unternehmen zu Rimilia und wird seine umfangreiche Erfahrung nutzen, um die weitere geografische Expansion voranzutreiben

Rimilia, ein Fintech-Unternehmen, das Finanzabteilungen bei der Vereinfachung komplexer Aufgaben unterstützt, hat Kevin Kimber zum CEO ernannt. Die Nachricht folgt auf ein weiteres erfolgreiches Jahr für Rimilia. Im Jahr 2018 eröffnete Rimilia Büros im Zentrum von London und Denver, Colorado, USA, und verzeichnete ein deutliches Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr.

Rimilia wurde 2008 gegründet und seine von Finanzexperten entwickelte Plattform nutzt RPA-Technologie (Robotic Process Automation), um Finanzteams dabei zu unterstützen, ihren Cashflow durch übersichtlichere Informationen und bessere Kontrolle zu beschleunigen. Das Unternehmen hat sich schnell zum Branchenführer entwickelt, dem eine Reihe von globalen Marken von HSBC bis DHL und Santander vertrauen, um Transparenz zu schaffen, Effizienz zu verbessern und Cashflow zu gewährleisten. Rimilia arbeitet mit jeder Währung, jeder Bank und in jeder Sprache und bietet seinen Kunden im Durchschnitt 70% Kosteneinsparungen und eine 80%ige Reduzierung des manuellen Aufwands.

Kevin kommt von Eight Roads Ventures (einer der Investoren von Rimilia), wo er als Venture Partner die Portfoliounternehmen bei der Markteinführung und den Verkaufsstrategien beraten hat. Davor war Kevin Managing Director des britischen Cloud-Geschäfts bei SAP und leitete zuvor die EMEA-Region für ServiceNow und dann für Zuora. Er war ein frühes Mitglied des Managementteams von ServiceNow und der erste europäische Mitarbeiter, der dazu beitrug, den Jahresumsatz des Unternehmens von weniger als 1 Million Dollar auf 140 Millionen Dollar zu steigern, einschließlich eines Börsengangs an der NYSE im Jahr 2012 (NYSE: NOW).

Steve Richardson, Mitbegründer von Rimilia, sagte: "Kevin ist seit über einem Jahr als Board Advisor für Rimilia tätig und wir freuen uns, dass er sich bereit erklärt hat, als CEO zu uns zu kommen. Seine Erfahrung beim Aufbau von High-Tech-Unternehmen wie ServiceNow, Zuora und SAP zeigt deutlich, dass seine Führungsqualitäten perfekt zu unserem Unternehmen passen. Wir haben eine offensive Strategie für die globale Expansion, und wir freuen uns, dass Kevin das Ruder übernimmt."

Kevin Kimber sagte: "Dies ist ein fantastisches Team mit außergewöhnlichen Möglichkeiten, und ich fühle mich geehrt, die Rolle des CEO zu übernehmen. Rimilia hat sich eine marktführende Position erarbeitet, die es Kunden jeder Größe ermöglicht, Automatisierung und Intelligenz zu nutzen. Nachdem ich geholfen habe, drei globale Marktführer aufzubauen und zu etablieren, die ihre Fachbereiche revolutioniert haben, bin ich zuversichtlich, dass Rimilia die gleiche Chance hat, ein weiteres transformatives, global führendes Unternehmen zu sein".

Davor Hebel, Managing Partner und Head of Eight Roads Venture Europa, fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass Kevin die Rolle des CEO von Rimilia übernimmt. Seine Erfahrung im Aufbau von Unternehmen sowohl in Europa als auch in den USA wird für den weiteren internationalen Ausbau von Rimilia von unschätzbarem Wert sein. Wir waren beeindruckt von Rimilias schnellem Wachstum und freuen uns darauf, das Unternehmen weiterhin bei der Erschließung neuer Märkte, der Gewinnung neuer Kunden und der Stärkung seines Produkts zu unterstützen."

Über Rimilia

Rimilia entwickelt Software, die Mitarbeiter im Finanzsektor lieben, da sie ihnen hilft, veraltete Praktiken für die Verfolgung von Bargeld und der Verwaltung von Kreditinkasso zu eliminieren. Rimilia bietet Unternehmen rund um den Globus eine schnellere Cash-Zuordnung, übersichtlichere Informationen und eine bessere Kontrolle über den Cashflow. Als globale Lösung arbeitet Rimilia mit jeder Währung, jeder Bank, jedem ERP-System in jedem Land und jeder Sprache. Rimilia hat Büros in Bromsgrove und London in Großbritannien, und Denver, Colorado in den USA. Rimilia wird von Eight Roads Ventures und Kennett Partners unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rimilia.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190320005302/de/

Contacts:

Gem Swartz

Catalyst Marketing Agency

925-588-8515

gem@catalystmarketing.io

www.catalystmarketing.io