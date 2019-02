Der Aufsichtsrat der Sartorius AG (FWB:SRT) hat in seiner heutigen Sitzung der Empfehlung des Vorstands zugestimmt, der Hauptversammlung am 28. März 2019 eine Dividende von 0,62 Euro je Vorzugsaktie und 0,61 Euro je Stammaktie vorzuschlagen. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,51 Euro bzw. 0,50 Euro je Vorzugs- bzw. Stammaktie. Damit würde die Ausschüttungssumme um 21,8 auf 42,1 Mio. Euro nach 34,5 Mio. Euro im Vorjahr steigen.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Die Inhalte der Aussagen können nicht garantiert werden, da sie auf Annehmen und Schätzungen beruhen, die gewisse Risiken und Unsicherheiten bergen.

Nächste Termine 19. Februar 2019 Bilanzpressekonferenz 28. März 2019 Hauptversammlung 18. April 2019 Veröffentlichung Zahlen für das 1. Quartal 2019

Sartorius in Kürze

Der Sartorius-Konzern ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen von komplementären Technologien. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro. Aktuell sind mehr als 8.100 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.

