Die Aktien von Coca-Cola haben am Donnerstag im frühen US-Handel mit heftigen Kursverlusten auf den schwachen Ausblick des Softgetränke-Herstellers reagiert. Sie büßten zeitweise fast 8 Prozent ein und damit so viel wie sie an einem Tag seit mehr als zehn Jahren nicht mehr verloren hatten. Zuletzt büßten sie 6,83 Prozent auf 46,39 US-Dollar ein und zogen zugleich auch die Anteilsscheine des Rivalen PepsiCo um 1,37 Prozent auf 112,56 Dollar mit nach unten.

Coca-Cola hatte im Schlussquartal 2018 weniger abgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Auch in Lateinamerika war der Absatz rückläufig gewesen. Moniert wurde im Handel aber vor allem der Ausblick auf das neue Jahr, denn das Management geht für 2019 von einem schwächeren Umsatzwachstum aus und blieb beim Ziel für das bereinigte Ergebnis je Aktie deutlich unter den Prognosen der Analysten. Gerechnet wird mit steigendem Währungsdruck und zudem wurde auf geopolitische Spannungen und eine verhaltenere Konsumentenstimmung verwiesen./ck/fba

