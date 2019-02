Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Commerzbank wieder. Die Bank hat ihre jüngste Bilanz vorgelegt und konnte eine Versiebenfachung des Gewinns vermelden. Deshalb wird auch zum ersten Mal seit 2015 wieder eine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Bei den Verkäufen steht Airbus auf dem dritten Platz. Der Flugzeugbauer hat den Produktionsstopp des A380 bekannt gegeben. Die letzte Auslieferung sei für 2021 geplant, heißt es.