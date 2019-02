BERLIN (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus und seine Zulieferer haben einen Kredit für die Entwicklung des Riesenjets A380 noch nicht vollständig zurückgezahlt. Laut Bundeswirtschaftsministerium steht noch ein Teil der 2002 geliehenen 1,095 Milliarden Euro aus. "Die Rückzahlungen erfolgten laufend gekoppelt an die Auslieferungen des A380", erklärte ein Sprecher des Hauses.

Die Auswirkungen der Produktionseinstellung "werden wir jetzt analysieren und dann mit dem Unternehmen erörtern", ergänzte er. Seinen Angaben zufolge hatte Airbus den Großteil des Darlehens erhalten.

Der Konzern wird wegen fehlender Nachfrage die Produktion des Flaggschiffs 2021 einstellen. Es bietet Platz für bis zu 870 Passagiere. Die Maschine mit den vier Triebwerken verbraucht viel Kerosin. Airlines, die A380 bestellt hatten, wechselten zuletzt zu kleineren Modellen aus dem Airbus-Sortiment. Das Unternehmen hatte zuletzt die Auslieferung deutlich gedrosselt - von teilweise 30 Flugzeugen pro Jahr sollten zuletzt nur 6 übrig bleiben.

Die IG-Metall verlangt unterdessen, dass möglichst viele der davon betroffenen Beschäftigten in der Fertigung von anderen Airbus-Maschinen unterkommen. Sollte das nicht ausreichen, müsse auch daran gedacht werden, Aufträge aus dem Ausland zurückzuholen, sagte IG-Metall-Vorstand Jürgen Kerner dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Airbus lässt Teile von Flugzeugen beispielsweise in der Türkei herstellen. Kerner sitzt im Aufsichtsrat bei Airbus. Es sei ein Jammer, dass das "großartige Flugzeug" A380 nun eingestellt werde. In Deutschland hängen laut Wirtschaftsministerium 1.000 Arbeitsplätze an dem Prestigemodell.

February 14, 2019

