Die Aktie von Wirecard kann sich am Donnerstag spürbar erholen. In der Spitze ging es um bis zu zehn Prozent nach oben, am Nachmittag beläuft sich das Plus noch auf rund fünf Prozent. Viele Anleger sitzen aber trotzdem noch auf großen Verlusten, denn seit Bekanntwerden des angeblichen Bilanz-Skandals ist die Aktie um rund 45 Prozent eingebrochen.

