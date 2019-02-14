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Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD) Distribution Results of Bank Bonds to Qualified Investors 14-Feb-2019 / 15:28 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1918/040 I??SEL BILGILERE ILISKIN ÖZEL DURUM A??IKLAMA FORMU Ortakligin Unvani /Ortaklarin Adi: T.GARANTI BANKASI A.S. Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Besiktas/ISTANBUL Telefon ve Faks No: 0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888 Ortakligin yatirimci/pay sahipleri ile iliskiler biriminin telefon ve faks no.su: 0(212)318-1945/1957 - 0(212) 216-6422 Tarih: 14.02.2019 Konu: Nitelikli Yatirimci Finansman Bonosu Dagitim Sonucu Borsa Istanbul A.S. Baskanligi'na 34467 Emirgan, ISTANBUL Açiklanacak Özel Durum: 55 gün vadeli 140.067.739 TRY nominal degerdeki bonolarin nitelikli yatirimcilara ihraci (14.02.2019) itibariyle gerçeklestirilmistir. Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018 Ilgili Ihraç Tavani Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 20.000.000.000 Ihraç Tavani Kiymet Borçlanma Araci Türü -Yapilandirilmis Borçlanma Araci Satis Türü Halka Arz -Tahsisli- Nitelikli Yatirimciya Satis Yurt Içi / Yurt Disi Yurt Içi Ihraç Edilecek Sermaye Piyasasi Araci Bilgileri Türü Bono Vadesi 10.04.2019 Vade (Gün Sayisi) 55 Faiz Orani Türü Iskontolu Satis Sekli Nitelikli Yatirimciya Satis ISIN Kodu TRFGRAN41939 Satisa Baslanma Tarihi 13.02.2019 Satisin Tamamlanma Tarihi 13.02.2019 Vade Baslangiç Tarihi 14.02.2019 Satisi Gerçeklestirilen 140.067.739 Nominal Tutar Kupon Sayisi 0 Itfa Tarihi 10.04.2019 Yatirimci Hesaplarina Ödenme 10.04.2019 Tarihi Ödeme Gerçeklestirildi mi? Hayir *Açiklamanin Ingilizce versiyonuna asagida yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. Distribution Results of Bank Bonds to Qualified Investors The issuance of the bank bonds in the nominal value of TRY 140,067,739 with a maturity of 55 days to be sold to qualified investors has been realized as of (14.02.2019). Board Decision Date 04.10.2018 Related Issue Limit Info Currency Unit TRY Limit 20,000,000,000 Issue Limit Security Type Debt Securities- Structured Debt Securities Sale Type Public Offering- Private Placement-Sale To Qualified Investors Domestic / Oversea Domestic Capital Market Instrument To Be Issued Info Type Bill Maturity Date 10.04.2019 Maturity (Day) 55 Interest Rate Type Discounted Sale Type Sale To Qualified Investors ISIN Code TRFGRAN41939 Starting Date of Sale 13.02.2019 Ending Date of Sale 13.02.2019 Maturity Starting Date 14.02.2019 Nominal Value of Capital 140,067,739 Market Instrument Sold Coupon Number 0 Redemption Date 10.04.2019 Payment Date 10.04.2019 Was The Payment Made? No No *In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. Yukaridaki açiklamalarimizin, Sermaye Piyasasi Kurulunun II.15.1 sayili Özel Durumlar Tebliginde yer alan esaslara uygun oldugunu, bu konuda tarafimiza ulasan bilgileri tam olarak yansittigini; bilgilerin defter, kayit ve belgelerimize uygun oldugunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve dogru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalari gösterdigimizi ve yapilan bu açiklamalardan sorumlu oldugumuzu beyan ederiz. Saygilarimizla, T.GARANTI BANKASI A.S. GENEL MÜDÜRLÜK Ömer ??IRKIN Aydin GÜLER Direktör Genel Müdür Yardimcisi 14.02.2019 Saat: 14.02.2019 Saat: ISIN: US9001487019 Category Code: MSCL TIDM: TGBD OAM Categories: 3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State Sequence No.: 7504 EQS News ID: 776285 End of Announcement EQS News Service

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2019 10:29 ET (15:29 GMT)