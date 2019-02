Der Aktienkurs steigt hier gerade immer weiter nach oben, mit der letzten Unterstützung ging es auch wieder weit nach oben. Der Super Trend befindet sich demzufolge unter dem Aktienkurs, was jetzt nicht sehr überraschend ist. Das Bollinger Band wird auch stündlich größer und größer, es bietet sich daher eine Menge Platz. Der Relative Stärke Index liegt hier noch im überkauften Bereich, er dringt immer weiter in ihn ein. Der OBOS ist im gleichen Gebiet anzutreffen, er befindet sich in diesem aber ... (Johannes Weber)

