Kandi Technologies darf zwei seiner E-Autos in die USA importieren. Damit ist Kandi der erste chinesische E-Autobauer dem dies gelingt. An der Nasdaq geht die Aktie steil. Die Aktien der Kandi Technologies Group stiegen am Mittwoch an der Nasdaq zeitweise um bis zu 40 Prozent. Grund: Der chinesische Elektroautobauer hat gestern eine Import- Genehmigung für die USA erhalten. Damit darf Kandi ...

