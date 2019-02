Bern (ots) - Am 1. Mai 2019 übernimmt Mario Morger (37) die

Verantwortung für den Fachbereich Tarife innerhalb des Verbands. Der

neue Tarifchef ist Mitglied der Geschäftsleitung und tritt die

Nachfolge von Anke Trittin an.



Mario Morger blickt auf langjährige Erfahrung in der Leitung von

ökonomischen und statistischen Projekten sowie in der politischen

Beratung und der Durchführung von Evaluations- und Forschungsmandaten

zurück. Zudem verfügt er über umfassende Kenntnisse in der

Gesundheitsökonomie und Finanzpolitik.



Mario Morger arbeitet seit gut zwei Jahren für das Büro für

arbeits- und sozialpolitische Studien, BASS AG, wo er als

Bereichsleiter taätig ist. Als Projektleiter und Oekonom war er von

2009 bis 2017 für die Hauptabteilung Steuerpolitik bei der eidg.

Steuerverwaltung tätig. Vorher arbeitete Mario Morger als

Projektleiter Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens im

Bundesamt für Statistik. Mario Morger studierte in Essen und Paris

Volkswirtschaft. Diese Studien schloss er mit einem Master of Arts in

Economics ab und komplettierte seine Ausbildung an der Universität

Luzern mit einem Doktorat in Wirtschaftswissenschaften. Zudem hat

sich Dr. Mario Morger laufend weitergebildet, u.a. an der FHNW in

Kernkompetenz Führung. Der neue Tarifchef von curafutura lebt nahe

Bern, ist verheiratet und Vater zweier Kinder.



«Mit seiner sehr umfassenden und soliden Ausbildung sowie seinen

ausgewiesenen Fähigkeiten im Umfeld von Gesundheitswesen und

Steuerpolitik schliesst Dr. Mario Morger die Lücke als Leiter Tarife

in der Geschäftsleitung von curafutura», sagt Direktor Pius Zängerle.

«Gesundheitspolitik gestaltet man nicht zuletzt durch Kenntnis und

Deutungsverständnis der Zahlen. Unser neuer Tarifchef bringt dafür

das notwenige Rüstzeug mit.»



