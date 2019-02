Vivendi macht Fortschritte im Verkauf eines Aktienpakets an der Universal Music Group. Das erklärte der französische Medienkonzern am Donnerstag. Vivendi will bis zu 50 Prozent am Aktienkapital von Universal verkaufen. In den kommenden Wochen würden dazu Berater ausgewählt, hieß es weiter.

Der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei 13,93 Milliarden Euro und damit leicht über den Erwartungen der Analysten. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 1,16 Milliarden Euro. Vivendi will eine Dividende von 50 Cent pro Aktie für 2018 zahlen. /fba/edh

